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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна
Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Кляйна задержали 13 ноября. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является.
61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он возглавлял компанию «Томское пиво», которая является одним из крупнейших предприятий в регионе.
В Краснодаре на пенсионера завели уголовное дело о нежелательной организации из-за репоста новости «Открытых медиа»
«Новая газета»редакция
В Краснодаре возбудили уголовное дело о нежелательной организации против пенсионера и активиста Леонида Малявина из-за репоста новости «Открытых медиа» в фейсбуке. Об этом «Новой газете» рассказал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
В рамках этого же дела (ст. 284.1 УК) силовики сегодня пришли с обысками в офис «Эковахты по Северному Кавказу», уточняет краснодарский адвокат Алексей Аванесян. Кроме того, оперативные действия рано утром начались и в доме оппозиционного депутата районного совета Ейска Александра Коровайного.
«Правоохранители возбудили дело на Малявина и дальше пошли по его друзьям, такое встречается в практике силовиков. […] Возбудили против Малявина и пришли с обысками к целой серии активистов. Это такой повод для давления на всех более или менее активных людей в регионах», — заявил Пивоваров.
Он также отметил, что и Коровайный, и Малявин участвовали в предвыборной кампании бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, которая этой осень избиралась в городскую думу.
Дополняется.