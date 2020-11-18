Суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна

Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Кляйна задержали 13 ноября. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является.

61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он возглавлял компанию «Томское пиво», которая является одним из крупнейших предприятий в регионе.