Счетная палата проверила расходы ведомств на информационные технологии в 2019 году и обнаружила, что в некоторых из них бюджет увеличился в 11–12 раз. На содержание экспертной записки, опубликованной на сайте Счетной палаты, обратил внимание «Коммерсант».

«Наличие многолетнего временного ряда по ИТ-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле ИТ-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований», — говорится в заключении экспертов.

Согласно анализу данных, после разделения Минобрнауки на два министерства бюджет на IT-расходы там увеличился в 11-12 раз и составил более 1,6 млрд рублей. Бюджет Росалкогольрегулирования увеличился в 4–5 раз (до 800 млн рублей), Минэкономики также увеличило расходы на IT в 4 раза (до 1,7 млрд рублей), Генпрокуратура — в 3 раза (до 8,5 млрд рублей), Росгвардия и МВД — в 1,5 раза (до 4,5 и 10 млрд рублей соответственно). Также Счетная палата обратила внимание на расходы Росрезерва, который в 2018 году потратил 711 млн рублей вместо 240 запланированных.

Эксперты отметили, что темпы роста бюджетов на информационные технологии «на несколько процентных пунктов опережают темпы роста общих объемов бюджетов ведомств».