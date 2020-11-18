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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
В Краснодаре на пенсионера завели уголовное дело о нежелательной организации из-за репоста новости «Открытых медиа»
Александра НовиковаКорреспондент
В Краснодаре возбудили уголовное дело о нежелательной организации против пенсионера и активиста Леонида Малявина из-за репоста на своей страницы в фейсбуке новости «Открытых медиа» под заголовком «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека». Об этом «Новой газете» рассказал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
В рамках этого же дела (ст. 284.1 УК) силовики сегодня пришли с обысками в офис «Эковахты по Северному Кавказу», уточняет краснодарский адвокат Алексей Аванесян. Кроме того, оперативные действия рано утром начались и в доме оппозиционного депутата районного совета Ейска Александра Коровайного.
«Правоохранители возбудили дело на Малявина и дальше пошли по его друзьям, такое встречается в практике силовиков. […] Возбудили против Малявина и пришли с обысками к целой серии активистов. Это такой повод для давления на всех более или менее активных людей в регионах», — заявил Пивоваров.
Он также отметил, что и Коровайный, и Малявин участвовали в предвыборной кампании бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, которая этой осень избиралась в городскую думу Краснодара.
И Коровайный, и Малявин участвовали в предвыборной кампании бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, которая этой осень избиралась в городскую думу. Правоохранители и до этого предъявляли претензии к Малявину из-за «осуществления деятельности нежелательной организации»: в рамках административного производства пенсионера дважды штрафовали.