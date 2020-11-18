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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 127 от 18 ноября 2020

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Что произошло за ночь 18 ноября. Коротко

Общество3 551

Александра НовиковаКорреспондент

3 551
 
  • За сутки непосредственно от коронавируса скончались 76 жителей Москвы. Об этом сообщает городской штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в столице общее число летальных исходов в результате заражения инфекцией превысило восемь тысяч. 
  • Столичные театры начали отзывать уже проданные билеты на свои спектакли. Им пришлось это сделать из-за новых ограничений, введенных мэрией Москвы для снижения роста числа заболевших коронавирусом. Ранее власти города обязали театры и кино заполнять зрительные залы не более чем на четверть. 
  • Следственный комитет отменил тендер на мониторинг постов о себе в популярных телеграм-каналах, СМИ и соцсетях сотрудников ФБК. Вчера стало известно, что представителей силовой структуры интересуют публикации в телеграм-каналах «Двач», MDK и «Беспощадный пиарщик».
  • Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам передать машины чиновников врачам, борющимся с COVID-19. Кроме того, в перечне поручений от правительства — создание резерва коек для пациентов с коронавирусом не менее 20% от общего числа.
  • Президент США Дональд Трамп уволил директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Криса Кребса. Свое решение американский лидер объяснил тем, что тот позволил себе «крайне неточные» заявления  о безопасности президентских выборов 2020 года.
  • Минобороны Сирии сообщило о гибели трех военных под Дамаском в результате обстрела со стороны Израиля. Он начался рано утром со стороны Голанских высот: ПВО Сирии сбили несколько ракет. Минобороны Израиля в своем твиттере подтвердило нанесение ударов по целям сирийских вооруженных сил и иранских сил «Кудс».
  • Перед выходом на IPO компания OZON выплатила «Сберу» один миллиард рублей неустойки. Платить пришлось из-за разорванного соглашения, суть которого не разглашается.

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Теги:
sn, коронавирус, сбербанк, сирия
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