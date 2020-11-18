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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 18 ноября. Коротко
Общество3 551
Александра НовиковаКорреспондент
3 551
- За сутки непосредственно от коронавируса скончались 76 жителей Москвы. Об этом сообщает городской штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в столице общее число летальных исходов в результате заражения инфекцией превысило восемь тысяч.
- Столичные театры начали отзывать уже проданные билеты на свои спектакли. Им пришлось это сделать из-за новых ограничений, введенных мэрией Москвы для снижения роста числа заболевших коронавирусом. Ранее власти города обязали театры и кино заполнять зрительные залы не более чем на четверть.
- Следственный комитет отменил тендер на мониторинг постов о себе в популярных телеграм-каналах, СМИ и соцсетях сотрудников ФБК. Вчера стало известно, что представителей силовой структуры интересуют публикации в телеграм-каналах «Двач», MDK и «Беспощадный пиарщик».
- Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам передать машины чиновников врачам, борющимся с COVID-19. Кроме того, в перечне поручений от правительства — создание резерва коек для пациентов с коронавирусом не менее 20% от общего числа.
- Президент США Дональд Трамп уволил директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Криса Кребса. Свое решение американский лидер объяснил тем, что тот позволил себе «крайне неточные» заявления о безопасности президентских выборов 2020 года.
- Минобороны Сирии сообщило о гибели трех военных под Дамаском в результате обстрела со стороны Израиля. Он начался рано утром со стороны Голанских высот: ПВО Сирии сбили несколько ракет. Минобороны Израиля в своем твиттере подтвердило нанесение ударов по целям сирийских вооруженных сил и иранских сил «Кудс».
- Перед выходом на IPO компания OZON выплатила «Сберу» один миллиард рублей неустойки. Платить пришлось из-за разорванного соглашения, суть которого не разглашается.
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Теги:sn, коронавирус, сбербанк, сирия
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