Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 127 от 18 ноября 2020

Читать номер

СК отменил тендер на мониторинг постов о себе в популярных телеграм-каналах, СМИ и соцсетях сотрудников ФБК

Общество45

45
 

Следственный комитет отказался от тендера на мониторинг упоминаний ведомства и его руководства в популярных телеграм-каналах, СМИ и блогах сотрудников ФБК. Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале. 

«В целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств Следственный комитет Российской Федерации отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей», — говорится в сообщении.

Ведомство планировало потратить 3,6 млн рублей на услугу ежедневного анализа и предоставления отчета по публикациям, в которых упоминается глава СК Александр Бастрыкин, пресс-секретарь СК Светлана Петренко, а также само ведомство. СК указал в заявке на сайте госзакупок необходимость мониторинга федеральных каналов, изданий и радиостанций, а также блогов и социальных сетей конкретных людей. Среди них основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его коллеги. 

В список интересующих СК источников информации вошли ютуб-канал «Навальный Live» и такие телеграм-каналы, как «Омбудсмен полиции», «Двач», MDK, «Беспощадный пиарщик», Baza, Mash, «Лентач», а также публикации сотрудника сообщества «Русь сидящая» Алексея Федярова, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других.

Теги:
госзакупки, sf, телеграм-каналы, следственный комитет
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera