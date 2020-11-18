СК отменил тендер на мониторинг постов о себе в популярных телеграм-каналах, СМИ и соцсетях сотрудников ФБК

Следственный комитет отказался от тендера на мониторинг упоминаний ведомства и его руководства в популярных телеграм-каналах, СМИ и блогах сотрудников ФБК. Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале.

«В целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств Следственный комитет Российской Федерации отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей», — говорится в сообщении.

Ведомство планировало потратить 3,6 млн рублей на услугу ежедневного анализа и предоставления отчета по публикациям, в которых упоминается глава СК Александр Бастрыкин, пресс-секретарь СК Светлана Петренко, а также само ведомство. СК указал в заявке на сайте госзакупок необходимость мониторинга федеральных каналов, изданий и радиостанций, а также блогов и социальных сетей конкретных людей. Среди них основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его коллеги.

В список интересующих СК источников информации вошли ютуб-канал «Навальный Live» и такие телеграм-каналы, как «Омбудсмен полиции», «Двач», MDK, «Беспощадный пиарщик», Baza, Mash, «Лентач», а также публикации сотрудника сообщества «Русь сидящая» Алексея Федярова, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других.