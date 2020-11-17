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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Экс-замначальника ИК-9 в Соликамске, известной издевательствами и суицидами, будут судить за халатность и превышение должностных полномочий
Александра Семеноваспециально для «Новой»
Бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 9 в городе Соликамск Пермского края обвинили в халатности (ч.1 ст.293 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Материалы дела передадут в Соликамский городской суд для рассмотрения по существу.
«В сентябре 2019 года по незаконному указанию обвиняемого один из заключенных был помещен в психиатрическое отделение больницы, находящейся при колонии. Также, обвиняемый не предотвратил нарушения режима, что повлекло массовую драку и причинение заключенным вреда здоровью различной степени тяжести», — сказано на сайте прокуратуры.
Впервые об издевательствах в колонии стало известно год назад от правозащитного проекта Gulagu.net. 22 сентября 2019 года двое «активистов», сотрудничающих с руководством колонии, избили и совершили насилие над одним из осужденных и сняли свое преступление на камеру, а спустя несколько часов в колонии произошла драка с участием 60 человек.
15 октября 2019 года там покончил с собой заключенный из-за рабских условий труда и вымогательств, еще один совершил попытку суицида, но его реанимировали.
В ноябре 2019-ого ФСИН объявила об увольнении руководства ИК-9: начальник колонии Салим Абдурахманов, его заместитель Сергей Пантелеев, начальник оперативного отдела Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков были отстранены от исполнения обязанностей «с последующим увольнением из системы ФСИН».
Но в 2020-ом смерти осужденных в ИК-9 продолжились. 30 октября 23-летнего заключенного, после попытки самоубийства, сотрудники доставили в отделение интенсивной терапии, но он скончался. Материалы по факту смерти переданы в Следственный комитет России. 13 ноября обнаружили тело 55-летнего заключенного, по версии ФСИН, мужчина совершил суицид, проводится служебная проверка.