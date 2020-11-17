В Турции ввели комендантский час по выходным дням и закрыли кафе из-за COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии всех кафе и ресторанов в стране. Об этом пишет агентство Anadolu.

В связи с ростом числа случаев заболевших коронавирусом в выходные дни жители страны не смогут находиться на улице с 20:00 до 10:00.

Помимо этого, Эрдоган заявил, что кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос. Кинотеатры закроют до конца года, а школы продолжат работу в удаленном формате. Работу торговых центров, рынков и парикмахерских ограничат с 10:00 до 20:00.

По последним данным, в Турции зафиксировали 417594 случая заражения COVID-19 с начала пандемии, умерли 11 601 человек, выздоровели более 356 тысяч пациентов. В последние дни в стране выявляют более трех тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.