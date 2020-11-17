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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 126 от 16 ноября 2020

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В Турции ввели комендантский час по выходным дням и закрыли кафе из-за COVID-19

Общество98

98
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии всех кафе и ресторанов в стране. Об этом пишет агентство Anadolu. 

В связи с ростом числа случаев заболевших коронавирусом в выходные дни жители страны не смогут находиться на улице с 20:00 до 10:00. 

Помимо этого, Эрдоган заявил, что кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос. Кинотеатры закроют до конца года, а школы продолжат работу в удаленном формате. Работу торговых центров, рынков и парикмахерских ограничат с 10:00 до 20:00. 

По последним данным, в Турции зафиксировали 417594 случая заражения COVID-19 с начала пандемии, умерли 11 601 человек, выздоровели более 356 тысяч пациентов. В последние дни в стране выявляют более трех тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. 

Теги:
комендантский час, sf, ограничения, турция, коронавирус

В Челябинске неизвестные напали на сотрудника штаба Навального во время съемок у Томинского ГОКа

Общество461

Александр Шестаковспециально для «Новой»

461
 

В Челябинске двое неизвестных в масках и с ножами напали на сотрудника штаба Алексея Навального Александра Копьева. Об этом представители челябинского штаба сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Нападение произошло во время съемок у Томинского горно-обогатительного комбината. Злоумышленники прокололи колеса автомобиля Копьева, а затем скрылись на машине с замаскированными номерами. «Мы понимаем, что владельцам комбината есть, что скрывать, но не боимся и продолжим рассказывать про нарушения закона», — отметили в штабе.

Кроме того, сегодня вечером неизвестный, представившись работником ЖЭКа, пытался проникнуть в квартиру координатора штаба Навального в Челябинске Дениса Яумбаева.

«Он хотел проверить коммуникации, — рассказал корреспонденту «Новой» хозяин квартиры. Был без формы и документов, ни к кому больше не зашел. На данный момент он уже ушел, — заключил координатор челябинского штаба.

Напомним, что в середине сентября неизвестные напали на предыдущего координатора штаба Навального в Челябинске Алексея Барабошкина. Его избили двое мужчин, позже врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

Теги:
sn, навальный, челябинск, нападение
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