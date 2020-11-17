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№ 126 от 16 ноября 2020

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В Челябинске неизвестные напали на сотрудника штаба Навального во время съемок у Томинского ГОКа

Общество40

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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В Челябинске двое неизвестных в масках и с ножами напали на сотрудника штаба Алексея Навального Александра Копьева. Об этом представители челябинского штаба сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Нападение произошло во время съемок у Томинского горно-обогатительного комбината. Злоумышленники прокололи колеса автомобиля Копьева, а затем скрылись на машине с замаскированными номерами. «Мы понимаем, что владельцам комбината есть, что скрывать, но не боимся и продолжим рассказывать про нарушения закона», — отметили в штабе.

Кроме того, сегодня вечером неизвестный, представившись работником ЖЭКа, пытался проникнуть в квартиру координатора штаба Навального в Челябинске Дениса Яумбаева.

«Он хотел проверить коммуникации, — рассказал корреспонденту «Новой» хозяин квартиры. Был без формы и документов, ни к кому больше не зашел. На данный момент он уже ушел, — заключил координатор челябинского штаба.

Напомним, что в середине сентября неизвестные напали на предыдущего координатора штаба Навального в Челябинске Алексея Барабошкина. Его избили двое мужчин, позже врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

Теги:
sn, навальный, челябинск, нападение
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