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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Задержан соучастник убийства «колбасного короля» Маругова, застреленного в бане из арбалета
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве бывшего владельца «Мясной империи» и завода «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в городе Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов», — говорится в сообщении.
По версии следствия, первого ноября Мавриди и Ахмедов приобрели арбалет в одном из торговых центров Москвы, после чего проникли в баню на территории загородного дома в Истре и выстрелили бизнесмену в грудь.
Мавриди следователи задержали в тот же день, на данный момент ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения.
На следующий день дома у Мавриди обнаружили пенсионера, прикованного к кровати наручниками. Пенсионер рассказал, что подозреваемый в убийстве удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве
Об убийстве бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называют «колбасным королем», стало известно 2 ноября — неизвестные в подмосковной Истре застрелили его из арбалета. Вечером того же дня в Подмосковье задержали предполагаемого убийцу.
Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».