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№ 126 от 16 ноября 2020

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Задержан соучастник убийства «колбасного короля» Маругова, застреленного в бане из арбалета

Общество43

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Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве бывшего владельца «Мясной империи» и завода «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в городе Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, первого ноября Мавриди и Ахмедов приобрели арбалет в одном из торговых центров Москвы, после чего проникли в баню на территории загородного дома в Истре и выстрелили бизнесмену в грудь.

Мавриди следователи задержали в тот же день, на данный момент ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

На следующий день дома у Мавриди обнаружили пенсионера, прикованного к кровати наручниками. Пенсионер рассказал, что подозреваемый в убийстве удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве

Об убийстве бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называют «колбасным королем», стало известно 2 ноября — неизвестные в подмосковной Истре застрелили его из арбалета. Вечером того же дня в Подмосковье задержали предполагаемого убийцу.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».

Теги:
sf, убийство, предприниматели
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