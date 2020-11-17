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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
«Пожалуйста, помогите»: компания The North Face начала расследование после обнаружения в ботинке записки от уйгура
Компания The North Face начала внутреннее расследование после того, как житель Санкт-Петербурга обнаружил в новых ботинках этой марки записку с просьбой о помощи от заключенного уйгура из Китая. Об этой находке рассказало издание «Бумага».
На небольшом клочке бумаги, которую житель северной столицы Арслан Гибадуллин вытащил из ботинка, было написано на английском: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». После этого Гибадуллин обратился в The North Face.
В компании ему сначала ответили, что не используют принудительный труд в производстве обуви. Кроме того, региональный менеджер сначала заявила, что ботинки Гибадуллина никогда не были в Китае: согласно данным, указанным на упаковке их сделали во Вьетнаме. Тем не менее, представители The North Face пообещали разобраться в ситуации и попросили петербуржца отправить им записку, чек, ботинки и оригинальную упаковку.
Уйгуры – это тюркский народ, который живет на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Большинство из них исповедуют ислам. По данным Human Right Watch, власти много лет преследуют представителей этого народа, используя систему видеонаблюдения с распознаванием лиц и лагеря «политического перевоспитания».
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Это тюрьмы, куда без суда и следствия помещают уйгуров, казахов, киргизов и других представителей тюркских меньшинств. Бывшие узники лагерей рассказывают о жестоком обращении со стороны должностных лиц — о давлении, избиениях, пытках и изнасилованиях, слежке и принудительном труде.
По данным Австралийского института стратегической политики (ASPI), китайские власти заставляют узников «лагерей перевоспитания» работать на фабриках, производящих продукцию в том числе и для известных компаний, среди которых Apple, Google, Lacoste, Nike, Puma и другие.