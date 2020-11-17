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№ 126 от 16 ноября 2020

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Скончался режиссер Роман Виктюк 

Общество706

706
 

На 85-м году жизни скончался советский и российский театральный режиссер Роман Виктюк. Об этом ТАСС сообщили в дирекции его театра. 

Фото Анны Французовой со страницы театра Романа Виктюка в Instagram

Виктюк умер в больнице. Агентство уточняет, что в конце октября режиссера госпитализировали с коронавирусом. Время и место прощания будет будет известно позже. 

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка родился во Львове, а образование получил в ГИТИСе. С середины 1970-х он ставил спектакли в Театре имени Моссовета, в МХАТе. Премьера одного из самого известного из его спектаклей — «Служанки» — состоялась на сцене театра «Сатирикон» в 1988 году.

Дополняется.

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