Сенаторы предложили увольнять педагогов за нарушающие Конституцию призывы и ужесточить ответственность иноагентов

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России от внешнего вмешательства выступила с предложением увольнять учителей, которые выступают с призывами, противоречащими Конституции. Соответствующий законопроект, как передает Интерфакс, внесут на рассмотрение в Госдуму.

«[Предполагается] Предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России», — уточнил глава комиссии Андрей Климов.

Кроме того, сенаторы предложили закрепить понятие «кандидат-иноагент» для тех, кто претендует на выборные посты. По словам Климова, это нужно для того, чтобы избиратели имели «полное представление» о том, в чьих интересах в дальнейшем будет действовать кандидат. При этом в Совфеде хотят запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Однако подобными инициативами в отношении иноагентов сенаторы не ограничились. Климов рассказал о предложении сенаторов ввести уголовную ответственность иноагентов (физлиц или компаний), если ранее они привлекались к административной из-за отсутствия маркировки «иностранный агент».

Российские суды регулярно штрафуют организации за отсутствие подобных маркировок. Так, например, правозащитный центр «Мемориал» получил более 20 штрафов за подобное нарушение. Штрафы получал и Фонд борьбы с коррупцией, который попал в реестр после того, как в туда поступили пожертвования из Испании и США. Обе организации считают претензии необоснованными.