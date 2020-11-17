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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Белорусского экс-омоновца приговорили к трем годам колонии по делу о нападении на милиционера во время протеста
Суд Ленинского района Могилева приговорил бывшего омоновца Владимира Шустова к трем годам колонии общего режима по обвинению в насилии над милиционером (364 УК) во время акции протеста 10 августа. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Шустов во время заседания суда заявил, что наказаны должны быть милиционеры, которые его избили. Он добавил, что есть доказательства избиения, которые суд не хочет принимать.
Прокурор требовала для бывшего омоновца пять лет колонии общего режима.
Во время заседения суда 13 ноября Шустов обратился к потерпевшему по делу Александру Шмаенкову: «Вам дали команду, и вы ее выполнили. И плохо выполнили. Вы нарушили закон. Я закон не нарушал. Я невиновен. У меня все».
По словам Шустова, как передавало издание «Магілеўскі рэгіен», вечером 10 августа он вместе со взрослым сыном поехал отдохнуть в центре Могилева, где в это время разгоняли протестующих. Шустов увидел, как один из сотрудников милиции подошел сзади к одному парню и начал его душить. Шустов утверждал, что сам ни на кого не нападал, но при этом получил дубинкой по голове. При падении от удара он ухватился за ноги инспектора милиции Александра Шмаенкова.
В суде отметили, что сотрудники скорой помощи 10 августа диагностировали у обвиняемого сотрясение головного мозга. Он написал заявление об избиении, но оно осталось без ответа. Шмаенков в свою очередь написал заявление о применении к нему насилия в ночь с 11 на 12 августа. По его мнению, Шустов ударил его головой в бронежилет, а потом схватил за ноги. Телесных повреждений при этом у милиционера не обнаружили.