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№ 126 от 16 ноября 2020

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Экс-владельца банка «Югра» вновь отправили под домашний арест по делу о многомиллиардной растрате

Общество7

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Первый апелляционный суд изменил меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который стал фигурантом дела о многомиллиардной растрате. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Хотин находился под домашним арестом с апреля прошлого года: ему запрещено было выходить из дома в ночное время, общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. Однако месяц назад Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения, ограничившись запретом определенных действий. Теперь экс-владелец банка опять будет под домашним арестом — как минимум до 21 января.

Об ужесточении меры пресечения ходатайствовали следователи, занимающиеся расследованием. Год назад Хотина и еще трех человек задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей из банка «Югра». Кроме того, экс-владелец банка стал фигурантом еще одного дела — о растрате 283 миллиардов рублей.

В 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию, поскольку 90% его непогашенных кредитов составляли займы на бизнес-проекты собственников банка. После отзыва лицензии Агентству по страхованию вкладов (АСВ) пришлось выплатить вкладчикам рекордную сумму — 174,7 миллиарда рублей. При этом заемщики «Югры» отказались платить по своим обязательствам. Сам банк был признан банкротом в 2018 году.

Теги:
sn, арест, банк, югра

Собянин продлил дистанционное обучение для учеников 6-11 классов

Общество138

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В Москве дистанционное обучение для учащихся 6-11-х продлили до 6 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Это решение он объяснил высоким ростом заболеваемости COVID-19. По словам главы города, заболеваемость среди учащихся средней и старшей школы она держится примерно на одном уровне: 1,5-2 тысячи человек в неделю. Среди москвичей старше 65 лет, основной группы риска, заболеваемость стабилизировалась и составляет 5-6 тысяч человек в неделю.

По словам мэра Москвы, из этого следует, что самоизоляция и учеба из дома — эффективные меры профилактики распространения коронавируса. Собянин выразил уверенность в том, что «эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей».

Также до 6 декабря для школьников 6-11-х классов приостановлена возможность пользоваться социальными картами для льготного проезда в общественном транспорте.

На дистанционное обучение московских старшеклассников перевели еще 19 октября. 10 ноября власти Москвы объявили об аналогичной мере для учащихся столичных колледжей и вузов.

По последним данным, за сутки COVID-19 заразилось 22410 человек в России, из которых — 5882 в Москве. До этого в течение трех дней суточный прирост заболевших в столице превышал шесть тысяч человек.

Елизавета Минаева 

Теги:
коронавирус, москва, школьники, em
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