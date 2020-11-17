Экс-владельца банка «Югра» вновь отправили под домашний арест по делу о многомиллиардной растрате

Первый апелляционный суд изменил меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который стал фигурантом дела о многомиллиардной растрате. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Хотин находился под домашним арестом с апреля прошлого года: ему запрещено было выходить из дома в ночное время, общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. Однако месяц назад Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения, ограничившись запретом определенных действий. Теперь экс-владелец банка опять будет под домашним арестом — как минимум до 21 января.

Об ужесточении меры пресечения ходатайствовали следователи, занимающиеся расследованием. Год назад Хотина и еще трех человек задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей из банка «Югра». Кроме того, экс-владелец банка стал фигурантом еще одного дела — о растрате 283 миллиардов рублей.

В 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию, поскольку 90% его непогашенных кредитов составляли займы на бизнес-проекты собственников банка. После отзыва лицензии Агентству по страхованию вкладов (АСВ) пришлось выплатить вкладчикам рекордную сумму — 174,7 миллиарда рублей. При этом заемщики «Югры» отказались платить по своим обязательствам. Сам банк был признан банкротом в 2018 году.