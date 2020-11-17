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№ 126 от 16 ноября 2020

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Собянин продлил дистанционное обучение для учеников 6-11 классов

Общество66

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В Москве дистанционное обучение для учащихся 6-11-х продлили до 6 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Это решение он объяснил высоким ростом заболеваемости COVID-19. По словам главы города, заболеваемость среди учащихся средней и старшей школы она держится примерно на одном уровне: 1,5-2 тысячи человек в неделю. Среди москвичей старше 65 лет, основной группы риска, заболеваемость стабилизировалась и составляет 5-6 тысяч человек в неделю.

По словам мэра Москвы, из этого следует, что самоизоляция и учеба из дома — эффективные меры профилактики распространения коронавируса. Собянин выразил уверенность в том, что «эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей».

Также до 6 декабря для школьников 6-11-х классов приостановлена возможность пользоваться социальными картами для льготного проезда в общественном транспорте.

На дистанционное обучение московских старшеклассников перевели еще 19 октября. 10 ноября власти Москвы объявили об аналогичной мере для учащихся столичных колледжей и вузов.

По последним данным, за сутки COVID-19 заразилось 22410 человек в России, из которых — 5882 в Москве. До этого в течение трех дней суточный прирост заболевших в столице превышал шесть тысяч человек.

Елизавета Минаева 

Теги:
коронавирус, москва, школьники, em
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