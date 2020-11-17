Студента приговорили к 14 годам колонии за убийство следователя Шишкиной в Подмосковье

Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Абдулазиза Абдулазизова. Его признали виновным в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат семьи Шишкиной Елена Сыропятова.

Суд также взыскал с Абдулазизова миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей.

Уроженца Махачкалы 19-летнего студента Абдулазизова и еще одного 17-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали 7 марта 2019 года. Через день Следственный комитет (СК) предъявил Абдулазизову обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 295 УК) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК), а другому фигуранту — в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ст. 295 УК).

Шишкину убили у ее дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья 10 октября 2018 года. В нее выстрелил дважды, пока она шла к парковке. Следователь умерла от ранения в шею.

СК сообщал, что убийство Шишкиной связано с уголовными делами, которые она расследовала. В частности, как узнал «Би-би-си», она занималась расследованием дела о хакерах, которые похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты, а по информации «Коммерсанта», Шишкина также расследовала дело об организованном киберпреступном сообществе, которое занималось кражей бонусных миль «Аэрофлота».

В ноябре 2018 года стало известно о задержании в Тбилиси уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева. Его также заподозрили в причастности к убийству Шишкиной. По информации источников, с его аккаунта в одном из мессенджеров приходили угрозы следователю. Сам Сумбаев признавал вину в киберпреступлениях, но отрицал причастность к убийству Шишкиной.

Как сообщал СК, Сумбаеву заочно предъявили обвинение в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, умышленном уничтожении или повреждении имущества, угрозе или насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования. В отношении Кочеткова заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.