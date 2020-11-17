Компания Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

Компания Pfizer рассмотрит возможность регистрации в России совместной с немецкой фармацевтической компанией Biontech вакцины BNT162b2 от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания рассмотрит эту возможность «после получения необходимых данных результатов клинических исследований», уточнили там.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Россия рассмотрит документы компании Pfizer на регистрацию вакцины «в установленном порядке в случае их поступления».

Компании Biontech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90% случаев и будет зарегистрирована уже в ноябре. Производители завершили третью фазу испытаний и заявили, что до конца 2020 года готовы произвести около 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — более миллиарда доз.

Вакцина, разрабатываемая Pfizer, — РНК-вакцина, она работает на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку и попадает в организм человека при вакцинации. Столкнувшись с вирусом, он вызывает иммунный ответ, защищая человека от заражения.

Еврокомиссия уже завершила переговоры с Biontech и Pfizer о поставках 300 млн доз новой вакцины против COVID-19 во все страны ЕС. Также Евросоюз зарезервировал 225 млн доз будущей вакцины CureVac, возможно резервирование еще 180 млн.

Другая вакцина против коронавируса, произведенная американской компанией Moderna, накануне показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний. Новый препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, если его хранить в обычных холодильниках, а при комнатной температуре — в течение 12 часов.

Это значительно упрощает процесс его транспортировки по сравнению с вакциной Pfizer.

Великобритания уже заказала пять миллионов доз вакцины от Moderna. На фоне новостей о разработках Moderna акции Biontech и Pfizer упали на 15,73% и 3,94% соответственно. Акции видеосервиса Zoom, пережившего расцвет популярности во время карантина, упали на 3,23%.

Бумаги самой Moderna, наоборот, подорожали на 10,21%. Также значительно выросли акции компаний, занятый в туристическом сектор — например, United Airlines и American Airlines.