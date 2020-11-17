После согласия властей Пакистана бойкотировать французские товары в стране прекратились протесты из-за карикатур на пророка

Власти Пакистана согласились бойкотировать французские товары на фоне протестов, вспыхнувших в столице после убийства под Парижем учителя географии Самюэля Пати, который объяснял ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом Reuters рассказал официальный представитель радикальной религиозной партии «Техрик-Э-Лабайк» Эжаз Ашрафи.

«Мы призываем прекратить протесты после того, как правительство подписало соглашение о том, что оно официально одобрит бойкот французских продуктов», — заявил он агентству, корреспондент которого ознакомился с копией соглашения, подписанного несколькими министрами.

Документ также предполагает, что в течение трех месяцев пакистанский парламент примет решение о высылке из страны французского посла.

В рамках соглашения власти также решили отпустить задержанных накануне демонстрантов. В понедельник в Исламабаде прошла очередная массовая акция против «богохульства», которая сопровождалась столкновениями с полицией. Протестующие перекрыли одну из главных дорог, ведущих в столицу.

Пакистан не единственная страна, жители которой потребовали бойкотировать французские товары из-за карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo. С таким призывом первым выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявлений его французского коллеги Эмманюэля Макрона о кризисе ислама. Недовольство из-за подобных публикаций высказывали и в Ливии; в Катаре отложили Неделю французской культуры, а с полок супермаркетов Кувейта убрали французские сыры и косметику.