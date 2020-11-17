Жителям протестного района Минска отключили воду и предложили биотуалеты в цветах нацфлага взамен

В Минске в протестном микрорайоне Новая Боровая уже третий день нет воды. В первый же день жильцы и обслуживающая компания «А-100 Комфорт» добились того, что в район приехала аварийная служба «Минскводоканала». В результате вода появилась на какое-то время, но потом снова пропала, сообщает Tut.by.

Рядом с Новой Боровой также появились три биотуалета бело-красно-белой расцветки. «А-100 Комфорт» заявил, что не имеет к ним отношение; местные жители считают, что биотуалеты бело-красно-белой расцветки поставил «Минскводоканал».

Жителям района «Минскводоканал» заявил, что проблема с подачей воды заключается в том, что кто-то снял или сломал задвижки на колодцах, к которым есть свободных доступ в том числе и у жителей района, в результате чего вода в некоторые квартиры перестала поступать.

Инженерный состав управляющей компании «А-100 Комфорт» попросил устранить последствия поломки. «Минскводоканал» в ответ заявил, что рассматривает вариант умышленного повреждения системы водоснабжения.

Однако проблему власти города не решили до сих пор. Из-за этого 17 ноября в школе и детских садах района отменили занятия.

Жители района также сообщили, что у них исчезло и отопление.

В «А-100 Комфорт» заявили, что отопление отключилось из-за аварии в котельной.

Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этого вопроса могут быть связаны с их гражданской позицией и бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

«У меня есть такое подозрение, что все это сделано не зря. Что это такая маленькая диверсия против нашего района за то, что мы имеем свою четкую политическую позицию, и больше я не знаю, как это прокомментировать», — рассказала жительница района «Белсату».

Протесты по всей стране начались после выборов президента: граждане выступили против масштабных фальсификаций во время голосования и насилия со стороны силовиков, которые жестко задерживали демонстрантов, применяли против них спецсредства и избивали в изоляторах.