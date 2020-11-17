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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Суд в Ярославле приговорил к 15 годам колонии мужчину, убившего настоятеля Свято-Троицкого монастыря
«Новая газета»редакция
Ярославский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Александра Авдеева, который убил настоятеля Свято-Троицкого монастыря Даниила (Соколова) в Переславле-Залесском в 2016 году. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.
Авдеева признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК) и незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК). Он признался в содеянном. На вопрос о мотивах убийства Авдеев ответил: «Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить самому себе даже».
По версии следствия, Авдеев 7 июля 2016 года вошел в келью священника и нанес ему многочисленные удары ножом. После этого мужчина обыскал келью и похитил 1,1 миллиона рублей.
Суд в Хабаровске оштрафовал участника маршей в поддержку Фургала на 25 тыс. Его признали организатором акции на несуществующей площади
Наталья Глуховакорреспондент
Центральный районный суд Хабаровска признал жителя города Владимира Гретченко организатором публичной акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала и оштрафовал активиста на 25 тыс. рублей. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
По словам координатора, поводом для задержания Гретченко послужила публикация в инстаграме, где он указал время, дату и название площади.
«Однако площади [указанной в публикации — ред.] нет. Суд проигнорировал тот факт, что слова „центральная площадь“ были трактованы полицией как площадь Ленина». Прянишников добавил, что призывов участвовать в протесте от Гретченко также не было.
Координатор «Правозащиты Открытки» рассказал, что Гретченко ночевал в спецприемке в ночь с 16 на 17 ноября после того, как к нему домой пришли полицейские и начали вменять ему статью об организации несогласованной акции 14 ноября (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Гретченко — инвалид II группы, отметил Прянишников. «То, что имеются проблемы со здоровьем, для полиции при задержании и оставлении на ночь было очевидным. Сам факт оставления на ночь это и есть проявление жесткого отношения к инвалиду», — заявил координатор.
На участников акций в поддержку Фургала неоднократно заводили административные и уголовные дела. После разгона традиционного субботнего митинга 10 октября против нескольких человек завели уголовные дела: три по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и одно по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК).
Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.