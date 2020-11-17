Суд в Хабаровске оштрафовал участника маршей в поддержку Фургала на 25 тыс. Его признали организатором акции на несуществующей площади

Центральный районный суд Хабаровска признал жителя города Владимира Гретченко организатором публичной акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала и оштрафовал активиста на 25 тыс. рублей. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По словам координатора, поводом для задержания Гретченко послужила публикация в инстаграме, где он указал время, дату и название площади.

«Однако площади [указанной в публикации — ред.] нет. Суд проигнорировал тот факт, что слова „центральная площадь“ были трактованы полицией как площадь Ленина». Прянишников добавил, что призывов участвовать в протесте от Гретченко также не было.

Координатор «Правозащиты Открытки» рассказал, что Гретченко ночевал в спецприемке в ночь с 16 на 17 ноября после того, как к нему домой пришли полицейские и начали вменять ему статью об организации несогласованной акции 14 ноября (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Гретченко — инвалид II группы, отметил Прянишников. «То, что имеются проблемы со здоровьем, для полиции при задержании и оставлении на ночь было очевидным. Сам факт оставления на ночь это и есть проявление жесткого отношения к инвалиду», — заявил координатор.

На участников акций в поддержку Фургала неоднократно заводили административные и уголовные дела. После разгона традиционного субботнего митинга 10 октября против нескольких человек завели уголовные дела: три по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и одно по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК).

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.