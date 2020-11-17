Приморского предпринимателя приговорили к условному сроку за попытку вывоза в Китай 106 тонн лома атомной подлодки

Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя приморской компании, попытавшегося вывезти в Китай 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Также суд назначил ему штраф размером 1 миллион рублей. Его признали виновным в незаконном перемещении через границу важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК). Имя подсудимого и то, какой компанией он руководит, в таможенном управлении не уточнили.

По версии следствия, руководитель компании вместе с сообщниками в июне 2020 года хотели экспортировать стальной лом, полученный при разделе атомной подлодки, под видом обычного лома. Вывоз подобных материалов в другие страны возможен только при наличии специальной лицензии, а у компании ее не было.

Подсудимый признал свою вину в содеянном и раскаялся. 106 тонн лома обратили в пользу государства.