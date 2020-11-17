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Социолог «Левады-центра» приглашает к дискуссии о будущем России: читайте материал

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№ 126 от 16 ноября 2020

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В России выявили еще 22 410 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 442 человека — максимум с начала пандемии

Общество95

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В России за сутки зарегистрировали 22 410 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 15 ноября, за сутки зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

В Москве за последний день выявили 5882 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2130 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 839, в Нижегородской области — 407, в Архангельской области — 351. Всего за все время пандемии общее количество людей, инфицированных COVID, достигло 1 971 013.

За день умерли 442 человека — это максимум с начала пандемии. 

Общее количество умерших от коронавируса за все время пандемии в России достигло 33 931 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 43 регионах России. По данным ведомства, это отмечается «преимущественно среди взрослого населения». 

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировали уже почти 55 миллионов заболевших COVID-19. Больше всего случаев заражения в США: инфекцию выявили более чем у 11,2 миллиона жителей этой страны. Следом по числу заболевших идут Индия (более 8,8 млн) и Бразилия (более 5,8 млн). На четвертом месте, обогнав Россию, оказалась Франция (более 1,9 млн).

Теги:
COVID-19, коронавирус, ng
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