В России выявили еще 22 410 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 442 человека — максимум с начала пандемии

В России за сутки зарегистрировали 22 410 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 15 ноября, за сутки зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

В Москве за последний день выявили 5882 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2130 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 839, в Нижегородской области — 407, в Архангельской области — 351. Всего за все время пандемии общее количество людей, инфицированных COVID, достигло 1 971 013.

За день умерли 442 человека — это максимум с начала пандемии.

Общее количество умерших от коронавируса за все время пандемии в России достигло 33 931 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 43 регионах России. По данным ведомства, это отмечается «преимущественно среди взрослого населения».

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировали уже почти 55 миллионов заболевших COVID-19. Больше всего случаев заражения в США: инфекцию выявили более чем у 11,2 миллиона жителей этой страны. Следом по числу заболевших идут Индия (более 8,8 млн) и Бразилия (более 5,8 млн). На четвертом месте, обогнав Россию, оказалась Франция (более 1,9 млн).