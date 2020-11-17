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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Власти Дании достигли соглашения с оппозиционными партиями об убийстве всех норок и о запрете их содержания
Правительство Дании и фракции парламента страны «Красно-зеленая коалиция», Венстре, Социалистическая народная партия и «Альтернатива» заключили соглашение о юридической основе истребления норок и временном запрете на содержание животных. Об этом сообщают DR и Ekstra Bladet со ссылкой на министерства торговли и промышленности страны.
«К сожалению, решение необходимо, и я рад, что стороны соглашения его поддерживают. Переговоры о компенсации продолжаются, и я надеюсь, что вскоре мы сможем достичь соглашения о полной компенсации для всех заводчиков норок», — заявил министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен.
Партии и правительство достигли соглашения в следующем:
- Всех норок, включая тех, на которых еще не распространяются ограничения по Закону о животноводстве, уничтожат;
- Вступит в силу временный запрет на разведение норок — до 31 декабря 2021 года держать этих животных будет запрещено, также будет невозможно перевозить живых животных в Данию и увозить из нее;
- Все владельцы норок получат компенсацию в размере стоимости животного и операционных убытков. По 30 крон за каждое животное предусмотрено тем владельцам, которые к 19 ноября уничтожат всех норок в своем стаде;
- Заводчикам норок, расположенных в муниципалитетах Хьерринг, Брондерслев, Фредериксхавн, Тистед, Яммербугт, Вестиммерланд и Ласе, дадут дополнительный бонус в размере 10 крон за норку, если владельцы уничтожали всех животных к 12 ноября.
Юридически истребление популяции не может продолжиться в ближайшее время до одобрения закона, соглашение по которому партии и правительство достигли сегодня.
Либеральная партия, Датская народная партия, и Консервативная народная партия парламента Дании отказались от участия в переговорах.
Ранее, 4 ноября, члены кабмина Дании объявили о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Животные, по информации властей, передают людям мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам. В Институте по борьбе с опасными инфекциями (SSI) заявили, что это несет риски новой пандемии с центром в Дании.
Позже выяснилось, что правительство не имело достаточно полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте. Крупнейшая оппозиционная фракция — Венстре — выразила готовность обеспечить правительству большинство в принятии закона об истреблении норок только в том случае, если кабмин гарантирует компенсации для фермеров.
Сколько именно норок уже убили в Дании — неизвестно. Отдельные фермеры сообщают, что после обращения премьера сами умертвили тысячи незараженных особей. Несмотря на то, что власти пообещали закрепить в законе пакет кризисной помощи для занятых в этой сфере (более 3 тысяч человек), фермеры выходят протестовать.
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