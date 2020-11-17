Ливанские силовики не дали герою фильма «Новой» вылететь в Дубай

Вечером в понедельник, 16 ноября в международном аэропорту Бейрута сотрудники Службы общей безопасности Ливана задержали ливанского ученого, политолога и гражданского активиста доктора Макрама Рабаха. Он намеревался вылететь в Дубай.

Макрам Рабах. Фото из соцсетей

Сотрудники Службы общей безопасности забрали Рабаха с вещами для осмотра. Они также попросили обеспечить доступ к электронным устройствам, в том числе к телефону и компьютеру, но доктор отказался его предоставить и потребовал разговора с адвокатом.

Доктора Рабаха освободили в тот же вечер, после того как его адвокат дозвонился до генерального прокурора Ливана, а тот, в свою очередь, связался с директором Службы общей безопасности Аббасом Ибрагимом и разъяснил ему, что задержание Рабаха без решения суда не является законным.

В Дубай Рабах так и не вылетел, после освобождения он сообщил, что опасается дальнейших действий силовиков, в том числе фабрикации против него уголовного дела.

Стоит отметить, что Аббас Ибрагим, директор Службы общей безопасности Ливана близок к руководству ливанской шиитской группировки «Хезболла». Он даже публично выступал с заявлением о том, что его никак не волнует возможное включение в санкционный список США (в соответствии с «законом Магнитского») из-за поддержки деятельности «Хезболлы».

Макрам Рабах стал одним из главных героев фильма «Хава Шарки», опубликованного в минувшее воскресенье на сайте «Новой газеты». В нем рассказывается об антикоррупционном движении в Ливане, о влиянии шиитской партии и вооруженной группировки «Хезболла» на внутреннюю политику Ливана, а также о попытках простых граждан противостоять этой силе.