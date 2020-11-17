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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
В Перу назначили временного президента. Глава страны меняется третий раз за неделю
Новым временным президентом Перу стал депутат местного конгресса Франсиско Сагасти. Об этом пишет BBC Mundo.
Предполагается, что Сагасти будет руководить переходным правительством до 28 июля 2021 года. Затем к власти придет кандидат, избранный всеобщим голосованием.
Предыдущий временный президент страны Мануэль Мерино подал в отставку 15 ноября, пробыв на посту всего шесть дней. Он ушел с поста на фоне протестов в стране.
До этого президентом Перу был Мартина Вискарра, однако 9 ноября парламент страны отстранил его от должности после обвинения в коррупции. 18 ноября Конституционный суд Перу рассмотрит вопрос о
законности импичмента Вискарры.
Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве
Книжная сеть «Республика», основным владельцем которой является бизнесмен Вадим Дымов, подала заявление о банкротстве. Это следует из из информации картотеки арбитражных дел на сайте Арбитражного суда Москвы.
Заявление в суд компания подала 16 ноября. О своем намерении подать заявление о банкротстве «Республика» сообщила в едином федеральном реестре юридически значимых сведений еще 28 октября и 5 ноября.
По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к «Республике» подали более 40 исков. В частности, в августе этого года ООО «Торговый дом „Эксмо“» (входит в группу «Эксмо-АСТ») подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Республике» и потребовала вернуть 122,1 млн рублей. «Альпина» и «Эксмо-АСТ» сообщали, что «Республика» предложила дисконтировать большую часть долга, чтобы избежать банкротства.
«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации», — заявляли ранее в компании.
По их данным, после снятия ограничений первой волны COVID-19 трафик стабилизировался на уровне 60% к предыдущему году, а в октябре, после новой волны пандемии коронавируса и ужесточения мер, «пополз вниз — уже в середине октября он не превышал 50% от уровня прошлого года, и мы наблюдаем тенденцию к снижению».
«Республика» была основана в 2006 году. Учредителями компании, по информации ЕГЮЛ, являются Вадим Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). Магазины «Республика» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.