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№ 126 от 16 ноября 2020

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В Перу назначили временного президента. Глава страны меняется третий раз за неделю

Политика4

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Новым временным президентом Перу стал депутат местного конгресса Франсиско Сагасти. Об этом пишет BBC Mundo.

Предполагается, что Сагасти будет руководить переходным правительством до 28 июля 2021 года. Затем к власти придет кандидат, избранный всеобщим голосованием.

Предыдущий временный президент страны Мануэль Мерино подал в отставку 15 ноября, пробыв на посту всего шесть дней. Он ушел с поста на фоне протестов в стране.

До этого президентом Перу был Мартина Вискарра, однако 9 ноября парламент страны отстранил его от должности после обвинения в коррупции. 18 ноября Конституционный суд Перу рассмотрит вопрос о
законности импичмента Вискарры.

Теги:
президент, перу , em

Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве

Экономика200

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Книжная сеть «Республика», основным владельцем которой является бизнесмен Вадим Дымов, подала заявление о банкротстве. Это следует из из информации картотеки арбитражных дел на сайте Арбитражного суда Москвы.

Заявление в суд компания подала 16 ноября. О своем намерении подать заявление о банкротстве «Республика» сообщила в едином федеральном реестре юридически значимых сведений еще 28 октября и 5 ноября.

По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к «Республике» подали более 40 исков. В частности, в августе этого года ООО «Торговый дом „Эксмо“» (входит в группу «Эксмо-АСТ») подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Республике» и потребовала вернуть 122,1 млн рублей. «Альпина» и «Эксмо-АСТ» сообщали, что «Республика» предложила дисконтировать большую часть долга, чтобы избежать банкротства.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации», — заявляли ранее в компании.

По их данным, после снятия ограничений первой волны COVID-19 трафик стабилизировался на уровне 60% к предыдущему году, а в октябре, после новой волны пандемии коронавируса и ужесточения мер, «пополз вниз — уже в середине октября он не превышал 50% от уровня прошлого года, и мы наблюдаем тенденцию к снижению».

«Республика» была основана в 2006 году. Учредителями компании, по информации ЕГЮЛ, являются Вадим Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). Магазины «Республика» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Теги:
книжные, ng, банкротство
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