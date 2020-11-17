Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве

Книжная сеть «Республика», основным владельцем которой является бизнесмен Вадим Дымов, подала заявление о банкротстве. Это следует из информации картотеки арбитражных дел на сайте Арбитражного суда Москвы.

Заявление в суд компания подала 16 ноября. О своем намерении подать заявление о банкротстве «Республика» сообщила в едином федеральном реестре юридически значимых сведений еще 28 октября и 5 ноября.

По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к «Республике» подали более 40 исков. В частности, в августе этого года ООО «Торговый дом „Эксмо“» (входит в группу «Эксмо-АСТ») подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Республике» и потребовала вернуть 122,1 млн рублей. «Альпина» и «Эксмо-АСТ» сообщали, что «Республика» предложила дисконтировать большую часть долга, чтобы избежать банкротства.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации», — заявляли ранее в компании.

По их данным, после снятия ограничений первой волны COVID-19 трафик стабилизировался на уровне 60% к предыдущему году, а в октябре, после новой волны пандемии коронавируса и ужесточения мер, «пополз вниз — уже в середине октября он не превышал 50% от уровня прошлого года, и мы наблюдаем тенденцию к снижению».

«Республика» была основана в 2006 году. Учредителями компании, по информации ЕГЮЛ, являются Вадим Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). Магазины «Республика» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.