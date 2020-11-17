Более 70 московских депутатов призвали Собянина не расширять платную парковку во время пандемии

75 московских мундепов попросили мэра столицы Сергея Собянина отложить на время пандемии коронавируса расширение зоны платных парковок. Об обращении мундепов к градоначальнику пишет «Коммерсант».

К нему также присоединились члены сообщества автомобилистов «Синие ведерки». Обращение направили в мэрию накануне.

«Очевидно, что личный автомобиль является наиболее безопасным видом передвижения, и город должен быть заинтересован в том, чтобы стимулировать горожан в возможности его использования в период пандемии», — сказано в документе.

Помимо приостановки расширения платной парковки, авторы обращения также попросили Собянина разрешить дептрансу только выступать с рекомендациями по парковочному пространству, а полномочиями по его изменениям наделить советы депутатов. Как отметил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, сейчас дептранс решения принимает самостоятельно, но направляет соответствующие письма в советы депутатов, чтобы «частично снять с себя ответственность».

Ассоциация независимых депутатов Москвы (АНД) также 16 ноября направила в мэрию похожее обращение. Глава АНД Андрей Морев, отметил, что там сделан акцент на передаче полномочий мундепам решать судьбу платных парковок на местных и районных улицах. Это обращение подписали 69 депутатов.

Очередное расширение зоны платных парковок произошло в феврале. Тогда в нее включили 80 улиц, 29 из которых — в пределах Третьего кольца, а девять — за пределами МКАД.

Платные парковки в Москве действуют с 2012 года. При этом жители столицы, чьи дома находятся в зоны платных парковок, могут бесплатно ставить свои автомобили на стоянках с восьми вечера до восьми утра. Для того, чтобы парковаться круглосуточно, нужно заплатить 3 тысячи рублей.