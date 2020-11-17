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№ 126 от 16 ноября 2020

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Более 70 московских депутатов призвали Собянина не расширять платную парковку во время пандемии

Общество3

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75 московских мундепов попросили мэра столицы Сергея Собянина отложить на время пандемии коронавируса расширение зоны платных парковок. Об обращении мундепов к градоначальнику пишет «Коммерсант». 

К нему также присоединились члены сообщества автомобилистов «Синие ведерки». Обращение направили в мэрию накануне.

«Очевидно, что личный автомобиль является наиболее безопасным видом передвижения, и город должен быть заинтересован в том, чтобы стимулировать горожан в возможности его использования в период пандемии», — сказано в документе.

Помимо приостановки расширения платной парковки, авторы обращения также попросили Собянина разрешить дептрансу только выступать с рекомендациями по парковочному пространству, а полномочиями по его изменениям наделить советы депутатов. Как отметил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, сейчас дептранс решения принимает самостоятельно, но направляет соответствующие письма в советы депутатов, чтобы «частично снять с себя ответственность». 

Ассоциация независимых депутатов Москвы (АНД) также 16 ноября направила в мэрию похожее обращение. Глава АНД Андрей Морев, отметил, что там сделан акцент на передаче полномочий мундепам решать судьбу платных парковок на местных и районных улицах. Это обращение подписали 69 депутатов. 

Очередное расширение зоны платных парковок произошло в феврале. Тогда в нее включили 80 улиц, 29 из которых — в пределах Третьего кольца, а девять — за пределами МКАД. 

Платные парковки в Москве действуют с 2012 года. При этом жители столицы, чьи дома находятся в зоны платных парковок, могут бесплатно ставить свои автомобили на стоянках с восьми вечера до восьми утра. Для того, чтобы парковаться круглосуточно, нужно заплатить 3 тысячи рублей. 

Теги:
em, парковки, депутаты, собянин, москва
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