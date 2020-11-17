Исследование: количество загрязнений воздуха в российских регионах стало рекордным за 16 лет

2020 год стал рекордным за 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которой ознакомился РБК.

Рост количества загрязнений в субъектах ускорился после весеннего локдауна. Так, число ядовитых выбросов в атмосферу с января по сентябрь увеличилось на треть по сравнению с показателями десятилетней давности, а в сравнении с прошлым годом выросло в три раза.

Лидером по числу загрязнений исследователи назвали Самарскую область (112 случаев). За ней следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский (8) и Красноярский края (7). Среди городов лидерами стали Самара, бурятский Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.

Авторы исследования отметили, что основными загрязняющими веществами стали бензпирен и сероводород. Также были зафиксированы загрязнения атмосферы свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

Исследователи предположили, что рост загрязнений воздуха могли спровоцировать нештатные ситуации, например, авариями на производствах. С начала года произошло около десяти крупных аварий, которые привели к выбросу вредных веществ в атмосферу, но не все из них привели к превышению допустимых концентраций.

При этом директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов считает, что рост количества сообщений о загрязнениях может быть связан с ростом числа проб воздуха. На самом деле резкого роста выбросов вредных веществ в атмосферу, по его мнению, не было.

Одной из крупнейших стала экологическая катастрофа на Камчатке. Около полутора месяцев назад жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте и в других местах региона. Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. При этом Российская академия наук и местные власти это отрицали и назвали в качестве основной версии катастрофы цветение водорослей.