Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за «огромного давления»

Китайская корпорация Huawei объявила о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов бренда Honor. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. Это произошло из-за постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов», — говорится в сообщении. Активы Honor продадут компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

«Эта продажа поможет продавцам и поставщикам на канале Honor пережить это трудное время», — увтерждают в Huawei. После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями, участвовать в управлении бизнесом и принятии решений в новой компании Honor.

В заявлении не указана сумма сделки, однако ранее агентство Reuters сообщало, что сумма сделки составит около 100 млрд юаней (около 15,2 млрд долларов).

В августе 2020 года США расширили санкции против Huawei — Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 38 лиц и организаций, связанных с компанией. Также оно обязало иностранные компании получать лицензию перед тем, как использовать сделанное в США оборудование для производства чипов для Huawei и поставок их компании.

Весной прошлого года США внесли Huawei и связанные с ней компании в черный список, так как, по мнению властей страны, деятельность компании угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов. Ряд американских производителей чипов после этого решил прекратить с ней сотрудничество.