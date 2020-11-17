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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за «огромного давления»
Китайская корпорация Huawei объявила о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов бренда Honor. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. Это произошло из-за постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов», — говорится в сообщении. Активы Honor продадут компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.
«Эта продажа поможет продавцам и поставщикам на канале Honor пережить это трудное время», — увтерждают в Huawei. После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями, участвовать в управлении бизнесом и принятии решений в новой компании Honor.
В заявлении не указана сумма сделки, однако ранее агентство Reuters сообщало, что сумма сделки составит около 100 млрд юаней (около 15,2 млрд долларов).
В августе 2020 года США расширили санкции против Huawei — Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 38 лиц и организаций, связанных с компанией. Также оно обязало иностранные компании получать лицензию перед тем, как использовать сделанное в США оборудование для производства чипов для Huawei и поставок их компании.
Весной прошлого года США внесли Huawei и связанные с ней компании в черный список, так как, по мнению властей страны, деятельность компании угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов. Ряд американских производителей чипов после этого решил прекратить с ней сотрудничество.