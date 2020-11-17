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№ 126 от 16 ноября 2020

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Сенат США принял «акт Родченкова». Он позволит привлекать к уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил

Спорт19

19
 

Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности спортсменов, системно нарушающих антидопинговые правила. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

«Закон предусматривает уголовные наказания для лиц, которые причастны к схемам мошенничества с допингом», — говорится в сообщении главы USADA Трэвиса Тайгерта. 

Глава антидопингового агентства заявил, что принятый закон обеспечит защиту чистых спортсменов и информаторов, а также позволит привлечь к ответственности «участников международных допинговых заговоров, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам».

«Акт Родченкова» предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу USADA. Закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA. 

Наказания за нарушение закона — штраф до 1 млн долларов и лишение свободы до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, не предусматривается.

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. На его показаниях во многом основывался доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. В 2017 году Родченков передал в WADA информацию, где описал систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.

В них утверждалось, что пробы менялись на чистые и только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов. После этого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов из России, аннулировал их результаты на Играх-2014 и приостановил членство Олимпийского комитета страны.

Теги:
ng, сша, допинг, wada
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