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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 17 ноября. Коротко
Общество207
«Новая газета»редакция
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- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что кабмин страны должен представить дорожную карту по передаче власти новому правительству и проведению досрочных выборов в парламент. Он также сказал о недопустимости «проиграть как нация» и призвал «возобновить победу» путем строительства нового государства.
- Власти Дании уничтожат 25 тысяч цыплят в городе Рандерс (восточная Ютландия) из-за их заражения птичьим гриппом H5N8. Помимо этого, вокруг зараженной фермы создадут трехкилометровую зону, где будут действовать особые ограничения, и аналогичную 10-километровую зону, где будет проводиться интенсивный мониторинг диких и домашних птиц.
- Сенат США выступил за принятие так называемого «акта Родченкова» (антидопингового закона). Он предусматривает уголовную ответственность за схемы, способствующие системному нарушению антидопинговых правил.
- Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Это первая регулярная миссия Crew Dragon, она стартовала 15 ноября.
- В Москве за последние сутки от коронавируса умерли еще 74 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 7933.
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Теги:spacex, армения, дания, коронавирус, em
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