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Социолог «Левады-центра» приглашает к дискуссии о будущем России: читайте материал

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№ 126 от 16 ноября 2020

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Что произошло за ночь 17 ноября. Коротко

Общество207

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  • Президент Армении Армен Саркисян заявил, что кабмин страны должен представить дорожную карту по передаче власти новому правительству и проведению досрочных выборов в парламент. Он также сказал о недопустимости «проиграть как нация» и призвал «возобновить победу» путем строительства нового государства.
  • Власти Дании уничтожат 25 тысяч цыплят в городе Рандерс (восточная Ютландия) из-за их заражения птичьим гриппом H5N8. Помимо этого, вокруг зараженной фермы создадут трехкилометровую зону, где будут действовать особые ограничения, и аналогичную 10-километровую зону, где будет проводиться интенсивный мониторинг диких и домашних птиц.
  • Сенат США выступил за принятие так называемого «акта Родченкова» (антидопингового закона). Он предусматривает уголовную ответственность за схемы, способствующие системному нарушению антидопинговых правил.
  • Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Это первая регулярная миссия Crew Dragon, она стартовала 15 ноября.
  • В Москве за последние сутки от коронавируса умерли еще 74 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 7933.

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Теги:
spacex, армения, дания, коронавирус, em
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