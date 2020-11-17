Власти Дании уничтожат 25 тысяч цыплят на востоке Ютландии. Там обнаружили вспышку птичьего гриппа H5N8

Образцы анализов, которые получил Statens Serum Institut, показали, что 25 тысяч цыплят в городе Рандерс (восточная Ютландия) в Дании заразились опасным для животных птичьим гриппом H5N8. Об этом сообщает Датская ветеринарная и продовольственная администрация.

«Вспышка птичьего гриппа в домашних стадах чрезвычайно опасна для животных и представляет угрозу для всех птицеводческих хозяйств, поскольку у этого заболевания наблюдается высокая смертность», — заявил ветеринар администрации Джон Ларсен, отметив, что грипп у домашних цыплят обнаружили через неделю после того, как H5N8 нашли у диких птиц у границы с Германией.

«Мы уничтожим зараженных животных, чтобы предотвратить распространение инфекции, и призываем птицеводов по всей стране принимать все необходимые меры предосторожности», — добавил Ларсен.

Датская ветеринарная и продовольственная администрация вместе с агентством по чрезвычайным ситуациям уничтожит 25 тысяч цыплят уже на этой неделе. Кроме того, вокруг зараженной фермы создадут трехкилометровую зону, где будут действовать особые ограничения, и аналогичную 10-километровую зону, где будет проводиться интенсивный мониторинг диких и домашних птиц.

Профессор кафедры ветеринарии и зоотехники Копенгагенского университета Ларс Эрик Ларсен в беседе с DR заявил, что

это первый случай с 2006 года, когда животные на ферме оказались инфицированы птичьим гриппом. До этого H5N8 находили только у диких животных.

Власти Дании пообещали уведомить о вспышке птичьего гриппа H5N8 Евросоюз. Согласно международным соглашениям, экспорт яиц, птицы и продуктов птицеводства на рынки за пределами ЕС приостановится как минимум на три месяца. Торговля со странами ЕС не запрещается.

Птичий грипп, который нашли у цыплят в Рандерсе, очень опасен для птиц, однако случаев заражения людей птичьим гриппом H5N8 не зарегистрировано.

Ранее члены кабмина Дании объявили о распоряжении убить всех норок в стране — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Животные, по информации властей, передают людям мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам из-за изменений в «спайк»-протеинах.

Власти привлекли к уничтожению норок полицию и армию, а также обратились к фермерам с рекомендацией самим умерщвлять зверьков. К 9 ноября в стране убили уже около 2,5 млн норок, свидетельствуют данные управления по продовольствию. Некоторые фермеры также сообщают, что уничтожили десятки тысяч особей собственноручно, однако точное количество забитых зверьков неизвестно.

10 ноября фолькетинг (парламент Дании) заявил, что правительство превысило полномочия, распорядившись полностью истребить популяцию норок в королевстве. Этот факт признали премьер-министр и министр по вопросам продовольствия.