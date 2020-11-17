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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и рекомендовал готовиться к досрочным выборам
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что кабмин страны должен представить дорожную карту по передаче власти новому правительству и проведению досрочных выборов в парламент.
«Считаю, что в этот период власть следует передать квалифицированному правительству национального согласия», — отметил он в обращении к нации (цитата по news.am).
По словам Саркисяна, Армения «проиграла навязанную войну на поле боя и на дипломатической и международной аренах». Он заявил о недопустимости «проиграть как нация» и призвал «возобновить победу» путем строительства нового государства.
«Арцах (Нагорный Карабах) тяжело ранен. Общество неспокойно. Экономика обременена огромными социальными проблемами. В результате большого потока людей, перемещенных из Арцаха в Армению, наблюдается гуманитарная катастрофа», — сказал Саркисян.
Президент провел несколько десятков консультаций с депутатами, неправительственными организациями и политическими деятелями и пришел к выводу, что сейчас необходимы «отставка премьер-министра [Никола Пашиняна] в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы».
Саркисян отдельно обратился к правоохранительным органам, подчеркнув их важность в условиях нестабильности, а затем сразу же подписал указ об отставке командующего войсками полиции Армении Гургена Даллакяна и утвердил отставку главы МИД страны Зограба Мнацаканяна.
Политический кризис и народные волнения начались в Армении 9 ноября, когда Пашинян подписал трехстороннее соглашение, фактические означавшее потерю страной контроля над территориями в Нагорном Карабахе.
Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Пашиняном, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. В Карабах на пять лет с возможностью продления уже введены российские миротворцы.
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