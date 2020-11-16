Госдума рекомендовала упразднить все конституционные суды в субъектах РФ до 2023 года

Глава комитета Госдумы РФ по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас рекомендовали к принятию поправку о ликвидации всех конституционных судов в регионах России к 1 января 2023 года. Об этом свидетельствует перечень изменений в законопроект о реформах конституционных законов.

Изначально президент РФ Владимир Путин внес эти поправки, чтобы закрепить процесс увольнения судей Совфедом РФ по представлению главы государства. Проект уже принят в первом чтении 21 октября.

Теперь, во втором чтении, депутатам рекомендовано одобрить упразднение конституционных (уставных) судов в субъектах федерации. Ст. 27 закона «О судебной системе», определяющая порядок создания и функционирования конституционного суда в регионе, должна утратить силу.

Авторы поправок предлагают наделить регионы правом создавать конституционные советы при законодательных собраниях.

Если поправки вступят в силу, КС в регионах больше не смогут принимать новые дела и должны будут завершить все делопроизводство до 2023 года.

В октябре дума окончательно приняла законопроект «О Конституционном суде (КС)». Теперь суд получает право по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания президентом. Суду также поручено проверять, возможно ли исполнение в России решения иностранного или международного суда (в частности, Европейского суда по правам человека).

При этом число судей КС сократилось с 19 до 11. Президент получил право вносить в Совфед не только кандидатуры новых членов суда, но и представления о прекращении их полномочий.

Самой обсуждаемой стала поправка о запрете публиковать «особое мнение» судьи КС — документ, в котором сформулирована позиция судьи, несогласного с решением коллегии или с приговором. Незадолго до этого судья КС Константин Арановский воспользовался правом на «особое мнение» и назвал Советский Союз «незаконно созданным государством», заявив, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.