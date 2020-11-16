Латвия запретила въезд в страну главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте. Об этом в своем твиттере сообщил глава латвийского министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

«Такой хоккей нам не нужен!», — вот так он прокомментировал включении двух граждан соседней республики в список невъездных.

Ранее издание «Трибуна» сообщило, что 31-летнего минчанина Романа Бондаренко повалил на землю человек, очень похожий на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Неподалеку, утверждает СМИ, за происходящим наблюдал мужчина, очень напоминающий главу Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября в Минске, на следующий день после того как его избили неизвестные в спортивных серых костюмах и масках. Они приехали в его двор, чтобы срезать бело-красно-белые ленты. В отделение нейрохирургии минской больницы скорой помощи Бондаренко доставили из РУВД Центрального района. В МВД заявили, что в конфликте с мужчиной участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже.

Страны Балтии первыми ввели санкции против белоруссских чиновников после начала протестов в стране. В списке оказался Александр Лукашенко, его старший сын, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, экс-глава МВД Юрий Караев и другие.

«Эти лица сами лично организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — объяснило тогда латвийское внешнеполитическое ведомство.