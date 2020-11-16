Прокуратура признала незаконным постановление Минздрава Челябинской области не направлять скорые к задыхающимся пациентам

Прокуратура Челябинской области признала противоречащим закону постановление регионального минздрава о том, что бригады скорой помощи не должны выезжать на вызовы к задыхающимся людям. Ответ надзорного органа имеется в распоряжении «Новой газеты».

Информационное письмо Минздрава по Челябинской области о передаче вызовов со службы скорой медпомощи в поликлиники, в том числе по поводам обмороков и утраты возможности самостоятельно дышать, противоречит порядку оказания скорой медицинской помощи. Данный порядок регламентирован приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н, уточняется в ответе областной прокуратуры.

Главе челябинского минздрава направили представление.

В начале октября Минздрав Челябинской области разослал письмо главврачам самостоятельных станций скорой помощи, где рекомендовал передать вызовы скорой к пациентам с отравлением пищей, тахикардией, тремором, болями в животе, рвоте, подозрением на COVID-19 и рядом других симптомов в поликлиники. Свое решение министерство обосновало необходимостью разгрузить скорую помощь.