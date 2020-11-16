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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Прокуратура признала незаконным постановление Минздрава Челябинской области не направлять скорые к задыхающимся пациентам
Александр Шестаковспециально для «Новой»
Прокуратура Челябинской области признала противоречащим закону постановление регионального минздрава о том, что бригады скорой помощи не должны выезжать на вызовы к задыхающимся людям. Ответ надзорного органа имеется в распоряжении «Новой газеты».
Информационное письмо Минздрава по Челябинской области о передаче вызовов со службы скорой медпомощи в поликлиники, в том числе по поводам обмороков и утраты возможности самостоятельно дышать, противоречит порядку оказания скорой медицинской помощи. Данный порядок регламентирован приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н, уточняется в ответе областной прокуратуры.
Главе челябинского минздрава направили представление.
В начале октября Минздрав Челябинской области разослал письмо главврачам самостоятельных станций скорой помощи, где рекомендовал передать вызовы скорой к пациентам с отравлением пищей, тахикардией, тремором, болями в животе, рвоте, подозрением на COVID-19 и рядом других симптомов в поликлиники. Свое решение министерство обосновало необходимостью разгрузить скорую помощь.