Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

прогнозы

Социолог «Левады-центра» приглашает к дискуссии о будущем России: читайте материал

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 126 от 16 ноября 2020

Читать номер

В Швеции запретили собираться компаниями больше восьми человек. Это самая жесткая мера в стране с начала пандемии

Общество33

33
 

Власти Швеции запретили мероприятия с участием более восьми человек. О мерах, принятых для сдерживания роста числа заболевших коронавирусом, сегодня объявил премьер-министр страны Стефан Левен. 

«Это решительная, но необходимая мера. […] Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не устраивайте вечеринок. Отмените их, не придумывайте себе оправданий», — цитирует главу правительства Шведское телевидение. 

До этого в Швеции в одном месте могли собираться до 50 человек. Сейчас на фоне большого числа заболевших и роста нагрузки на систему здравоохранения это ограничение резко ужесточили. Новый запрет вступит в силу 24 ноября. Предполагается, что он будет действовать в течение четырех недель — до рождественского сочельника. 

Несколько дней назад мэр Стокгольма Анна Кениг Джерлмир заявила, что в столице утроилось количество заболевших COVID-19. Всего c начала пандемии в стране выявили 177 355 случаев заражения коронавирусом, более шести тысяч человек скончались. 

На фоне распространения вируса в городе ограничили посещение домов престарелых, а по всей стране запретили продавать алкоголь в ресторанах, барах и пабах после десяти часов вечера. 

Теги:
sn, пандемия, коронавирус, швеция
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera