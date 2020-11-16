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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
В Швеции запретили собираться компаниями больше восьми человек. Это самая жесткая мера в стране с начала пандемии
Власти Швеции запретили мероприятия с участием более восьми человек. О мерах, принятых для сдерживания роста числа заболевших коронавирусом, сегодня объявил премьер-министр страны Стефан Левен.
«Это решительная, но необходимая мера. […] Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не устраивайте вечеринок. Отмените их, не придумывайте себе оправданий», — цитирует главу правительства Шведское телевидение.
До этого в Швеции в одном месте могли собираться до 50 человек. Сейчас на фоне большого числа заболевших и роста нагрузки на систему здравоохранения это ограничение резко ужесточили. Новый запрет вступит в силу 24 ноября. Предполагается, что он будет действовать в течение четырех недель — до рождественского сочельника.
Несколько дней назад мэр Стокгольма Анна Кениг Джерлмир заявила, что в столице утроилось количество заболевших COVID-19. Всего c начала пандемии в стране выявили 177 355 случаев заражения коронавирусом, более шести тысяч человек скончались.
На фоне распространения вируса в городе ограничили посещение домов престарелых, а по всей стране запретили продавать алкоголь в ресторанах, барах и пабах после десяти часов вечера.