Учительница из Тюменской области, героиня публикации «Новой», получила жилье спустя 14 лет жизни в аварийном бараке

Учительница на пенсии из Ялуторовска (Тюменская область) Наталья Сапьян, которая ранее проживала в аварийном бараке без воды, отопления и канализации, получила жилье на условиях социального найма с правом приватизации. Об этом она рассказала «Новой газете».

«До меня дошли слухи, что решить мой вопрос распорядился губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор. Спасибо! Квартиру для моей семьи выкупила администрация через риэлтерскую фирму "Этажи". К сожалению, из-за недобросовестных продавцов сразу въехать в квартиру я не смогла. Стоимость квартиры была очень высока, при этом, нуждалась практически в капитальном ремонте. На момент подписания договора представители администрации пошли мне на встречу и согласились сделать ремонт вместо судебных тяжб на компенсацию материальных затрат, затраченных на экспертизы по аварийности барака. Деньги на это собирали всем миром.. В итоге, косметический ремонт был сделан. Я въехала в жилье», — сообщила Наталья Сапьян.

Новое жилье Сапьян находится на третьем этаже дома 1969 года постройки. Общая площадь — 52,2 кв. м.

В январе 2020 года пенсионерка проводила бессрочный пикет у здания регионального правительства. Протест совпал с рядом публикаций СМИ, рассказавших о ситуации. В 2019 году барачное жилье Сапьян было признано непригодным для проживания из-за 100% аварийности и угрозы обвала дома с креном, в 13 раз превышающим норму.

С 2006 года учительница боролась за включение барака в государственную программу переселения из ветхого жилья. Чиновники из администрации Ялуторовска препятствовали получению ею документов, а после многочисленных жалоб и вовсе сняли с очереди якобы из-за получения ею жилищного сертификата. Наталья Сапьян рассказала, что в ходе ее борьбы и обличения чиновников и представителей прокуратуры в недобросовестных махинациях, ее уволили из медколледжа и преследовали детей. Тюменская областная прокуратура предоставила официальный ответ о том, что жилье она получит в 2029 году в порядке очереди.

Соседи Наталья Сапьян продолжают проживать в аварийном бараке.