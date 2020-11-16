Беларусь потребовала от Польши выдать администраторов телеграм-канала НЕХТА Live

Министерство иностранных дел Беларуси потребовало от Польши выдать основателей телеграм-канала НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича, вручив соответствующую ноту поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому. Об этом сообщается на сайте МИД Беларуси.

«Польскую сторону призвали выдать С. Путило и Р. Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — сказано в сообщении.

В начале ноября Следственный комитет Беларуси обвинил Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков (ст. 293 УК) и в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Также СК возбудил в отношении основателей телеграм-канала уголовное дело по ч.3 ст.130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

20 октября суд в Минске признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там, где говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам. Из-за этого администраторы канала изменили название с NEXTA на НЕХТА.

Телеграм-канал НЕХТА Live активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов — протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, так как считают, что объявленные результаты сфальсифицированы. У телеграм-канала, поддерживающего протестующих, почти два миллиона подписчиков. Основатель проекта — Степан Путило, сейчас он проживает в Польше.