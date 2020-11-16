Омские власти закупят новые иномарки на 53 млн рублей после передачи своих старых машин медикам

Правительство Омской области объявило 16 аукционов на покупку 37 новых служебных машин стоимостью около 53 миллионов рублей. Соответствующие контракты на сайте госзакупок заметило издание «Тайга.инфо».

Общая стоимость контрактов на начальном этапе составила 52,9 миллиона рублей. В некоторых заявках местные власти указали конкретные марки машин, которые им необходимы. Среди них — четырнадцать новых автомобилей Toyota Camry, каждая из которых стоит 2,1 млн рублей, три седана KIA K5, три внедорожника Nissan Terrano и два автомобиля Mercedes-Benz.

Как отметили сотрудники регионального штаба Навального, недавно правительство уже купило себе новый внедорожник KIA Sorento за два миллиона рублей.

В октябре губернатор Омской области Александр Бурков объявил, что правительство передаст свои машины медикам из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

«Я принял решение с этой недели направить машины правительства области в наши медицинские учреждения. Для того, чтобы повысить мобильность наших медицинских работников», — сказал Бурков.

28 октября Бурков временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову после того, как сотрудники скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19, которых отказывались госпитализировать.

Работники скорой помощи устроили забастовку у здания омского минздрава. Врачи начали привозить туда больных с подозрением на коронавирус, которые находились в тяжелом состоянии и которых отказывались госпитализировать. По словам медиков, ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают практически во время каждой смены.