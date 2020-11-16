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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Президент Казахстана анонсировал строительство завода по производству российской вакцины против COVID-19
В Казахстане начнут строительство завода по производству российской вакцины против коронавируса. Об этом, как передает пресс-служба, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности», — сообщил он.
С начала пандемии в Казахстане, по официальным данным, зафиксировали 121 051 случай заражения коронавирусом, за последние сутки врачи выявили 588 новых заболевших. Инфекция унесла 1899 жизней.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая называется «Спутник V». Впрочем, некоторые медики сомневаются в ее эффективности, а 73% россиян не готовы делать такую прививку. Вторая российская вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в середине октября. Ее на основе антигенов разрабатывал новосибирский центр «Вектор». В декабре планируется завершить исследования и третьей российской вакцины, созданной в Научном центре им. Чумакова.
Тем временем ряд иностранных компаний уже объявили о результатах третьей фазы испытаний своих вакцин. Так, эффективность препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составила более 90%. Показатели американской компании Moderna еще выше — почти 95% эффективности. Кроме того, вакцину Moderna проще транспортировать.