Коммунальщики в Иркутской области посыпали дорогу землей с мест захоронений Гражданской войны

Человеческие кости и черепа, которыми посыпали автомобильную дорогу в городе Киренск Иркутской области, находились среди грунта, взятого недалеко от мест захоронений времен Гражданской войны. Об этом РБК рассказали в городской администрации.

«По предварительным данным, для отсыпки дороги лесозаготовительным предприятием был взят грунт по улице Якутской по просьбе администрации Киренского района»,— сообщили в администрации города.

Там также добавили, что на Якутской улице уже находили фрагменты человеческих скелетов несколько десятков лет назад. Помимо этого, люди сообщали об обнаружении человеческих останков «в осыпавшихся слоях яра ниже поселка Пролетарск».

Череп на дороге в Киренске. Фото из соцсетей

В администрации сказали, что Киренский межрайонный следственный отдел начал проверку в связи с этим фактом.

В пресс-службе правительства региона изданию уточнили, что работы по обработке дорог проводило ООО «Киренга-лес».

13 ноября местные жители заметили, что вдоль дороги, засыпанной песком от гололеда, разбросаны кости. Тогда «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что земля предположительно была отобрана с местного кладбища.

Собеседник агентства сообщил, что останки уже убрали с дороги и начали их изучать, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение.