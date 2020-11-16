Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

прогнозы

Социолог «Левады-центра» приглашает к дискуссии о будущем России: читайте материал

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 126 от 16 ноября 2020

Читать номер

Вакцина Moderna против COVID-19 показала почти 95% эффективности. Ее проще транспортировать, чем препарат от Pfizer

Общество532

532
 

Американская вакцина против коронавируса, произведенная компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время испытаний COVID-19 заразились лишь 95 человек, сделавших прививки, причем 90 из них получили плацебо. Всего в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек. Таким образом, вакцина не сработала лишь в пяти случаях, однако у этих участников тестирования болезнь протекала в легкой форме.

Кроме того, исследование показало, что новый препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, если его хранить в обычных холодильниках, а при комнатной температуре — в течение 12 часов. Это значительно упрощает процесс его транспортировки по сравнению с вакциной Pfizer, отмечает Sky News. Препарат этой компании на прошлой неделе показал более 90% эффективности.

Читайте также

«Подождем побочных эффектов». Успехи вакцины Pfizer от COVID-19 на днях тряхнули мир. Мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов

На новости от компании сразу же отреагировали и рынки: фьючерсы на американские бумаги резко выросли. Так, промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 1,7%, а индекс S&P 500 — на 1,2%.

На прошлой неделе новость о том, что новая вакцина от компаний BioNTech и Pfizer показала более 90% эффективности, обрушила акции Zoom и Netflix. После этого Еврокомиссия одобрила контракт на поставку в Европейский союз 300 миллионов доз этой вакцины. Все 27 стран ЕС единовременно получат к ней доступ.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, сша, коронавирус, вакцина
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera