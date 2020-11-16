Вакцина Moderna против COVID-19 показала почти 95% эффективности. Ее проще транспортировать, чем препарат от Pfizer

Американская вакцина против коронавируса, произведенная компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время испытаний COVID-19 заразились лишь 95 человек, сделавших прививки, причем 90 из них получили плацебо. Всего в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек. Таким образом, вакцина не сработала лишь в пяти случаях, однако у этих участников тестирования болезнь протекала в легкой форме.

Кроме того, исследование показало, что новый препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, если его хранить в обычных холодильниках, а при комнатной температуре — в течение 12 часов. Это значительно упрощает процесс его транспортировки по сравнению с вакциной Pfizer, отмечает Sky News. Препарат этой компании на прошлой неделе показал более 90% эффективности.

На новости от компании сразу же отреагировали и рынки: фьючерсы на американские бумаги резко выросли. Так, промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 1,7%, а индекс S&P 500 — на 1,2%.

На прошлой неделе новость о том, что новая вакцина от компаний BioNTech и Pfizer показала более 90% эффективности, обрушила акции Zoom и Netflix. После этого Еврокомиссия одобрила контракт на поставку в Европейский союз 300 миллионов доз этой вакцины. Все 27 стран ЕС единовременно получат к ней доступ.