Вдова Литвиненко попросила ЕСПЧ взыскать с России 3,5 миллиона евро 

Марина Литвиненко, вдова отравленного в 2006 году радиоактивным полонием-210 экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой взыскать с России 3,5 миллиона евро компенсации из-за смерти ее мужа. Об этом сообщает Guardian.

В исковом заявлении уточняется, что два миллиона евро Литвиненко просит взыскать в качестве компенсации за потерю доходов, которые она и ее муж могли бы получить благодаря своей работе. Еще полтора миллиона — в качестве компенсации за нарушение ее прав.

«Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести до суда дело о заказанном государством преступлении. Сейчас мы говорим не только о том, что моего мужа отравили, но и об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения», — заявила британскому изданию Марина Литвиненко.

Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне. Врачи обнаружили в его организме радиоактивный полоний-210, который вызвал нарушение функционирования костного мозга. По версии Скотленд-Ярда, в чай Литвиненко вещество подмешал депутат Госдумы Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

В Лондоне Литвиненко оказался в 2000-м году: в России он стал фигурантом нескольких уголовных дел и получил политическое убежище в Великобритании. Он активно критиковал Владимира Путина и заявлял о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в 1999 году.