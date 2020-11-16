Путин заявил о снижении числа наркопотребителей в России на 25% за 10 лет. Минимум восемь тысяч из них умирает ежегодно

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о сокращении более чем на 25% числа официально зарегистрированных наркопотребителей в стране за 10 лет.

«За последние 10 лет реализация стратегии государственной антинаркотической политики позволила сделать целый ряд важных шагов в борьбе с наркоугрозой», — уверил Путин (цитата по ТАСС). По его данным, число наркопотребителей сократилось с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних — с 7,9 тысяч до 5,1 тысяч человек.

«За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%», — уверил президент.

Путин также потребовал разоблачать «лживую пропаганду цивилизованного» употребления легких наркотиков и предложил расширить «антинаркотическую информационную политику, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях, в образовательных учреждениях».

«Необходимо повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно», — заявил президент.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявлял, что политика «войны с наркотиками» и методы полного отказа от наркотических веществ не дает никаких результатов: «Прошло уже несколько десятилетий, а страны, принявшие этот подход, нисколько не приблизились к искомой цели. Напротив, сегодня объемы производства и потребления наркотиков — выше, чем когда-либо, а спектр их — небывало разнообразен», — заявлял он.

В ООН отметили, что криминализация и стигматизация наркопотребителей оборачиваются тем, что люди скрываются и не ищут ни медицинской, ни социальной помощи.

По данным внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, ежегодно в России около восьми тысяч человек умирают от передозировки наркотиками и другими психотропными препаратами, к тому же более 30 тысяч человек ежегодно госпитализируют с наркотическими отравлениями.

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова также приводила свою статистику, касающуюся наркопотребления, и в 2017 году заявляла, что употребление психоактивных веществ является причиной более 450 тысяч смертей в год.

Однако согласно официальным данным Росстата, за целый 2019 год от причин смерти, связанных с наркотиками, умерли 4569 человек, из них 4159 — из городского населения, 410 — из сельского.

Вопросы возникают и к проблеме наркопреступлений: в среднем в год по ним осуждается порядка 100 тысяч человек. Год назад, когда развалилось дело журналиста Ивана Голунова, которому полиция подбросила наркотики, гражданское общество начало кампанию против репрессивного применения «народной» 228-й статьи уголовного кодекса о наркоторговле.

Эксперты не раз заявляли, что в России необходимо навести более качественный порядок в системе общественного контроля за работой правоохранительной системы, так как статья 228 применяется как элемент «палочной» системы возбуждения уголовных дел.