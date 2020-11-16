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№ 126 от 16 ноября 2020

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Глава МИД Армении ушел в отставку

Политика599

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян.

«Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять мое заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу»,— написал Мнацаканян.

Незадолго до публикации заявления об отставке премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении Мнацаканяна.

Ранее МИД Армении опровергло заявление Пашиняна о том, что Армения обсуждала возможность передачи города Шуши в Нагорном Карабахе Азербайджану.

«Отказ от города Шуши не обсуждался ни на одном из этапов мирного переговорного процесса», — написала пресс-секретарь ведомства в фейсбуке.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.

Теги:
sf, мид, отставка, пашинян, нагорный карабах
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