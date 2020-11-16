Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отозвали из Госдумы на доработку

Депутаты и сенаторы после совместных консультаций приняли решение отозвать из Госдумы законопроекты о порядке изъятия детей из семьи. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат, член комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков. Как уточняет ТАСС, теперь планируется внести на рассмотрение парламента единый документ.

Проект отозвали глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также авторы законопроекта о внесудебном изъятии детей у родителей — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В июле этого года сенатор Елена Мизулина рассказала о трех законопроектах с поправками в Семейный кодекс. Сославшись на недавно измененную Конституцию, в которой брак теперь трактуется исключительно как «союз мужчины и женщины», Мизулина заявила о необходимости прекратить практику заключения брака между лицами одного пола при смене пола.

Проект закона запрещает таким парам брать детей из детских домов и предусматривает в том числе и особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда. Совет по правам человека подготовил отрицательное заключение на часть поправок Мизулиной.

Крашенинников и Клишас также внесли отдельный законопроект, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель. Согласно законопроекту, суд должен принять решение в течение 24 часов на закрытом заседании. Совет Госдумы 16 ноября планировал принять решение о дате рассмотрения законопроекта в первом чтении.