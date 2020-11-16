Пятерых бывших заключенных воронежской колонии приговорили к новым срокам до 24 лет

Второй Западный окружной военный суд признал пятерых бывших заключенных воронежской колонии виновными в терроризме и приговорил их к срокам от 8,5 до 24 лет лишения свободы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд приговорил Руслана Бугакова к 24 годам лишения свободы, Руслана Чаусова — к 18 годам, Геньяса Гатджибаибова — к 17 годам, Максима Степанова — к 16 годам, Сергея Мухаметзянова — к 8 годам и 6 месяцам.

Бывших заключенных признали виновными в вербовке сокамерников по статьям об организации террористического сообщества (ч. 1,2 ст. 205.4 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК и ч.1 ст. 280 УК), оправдании и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК).

Суд также признал фигурантов виновными в покушении на курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в военных действиях в Сирии и в подготовке терактов (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). В частности, им вменяется подготовка взрыва жилого дома в Воронеже.

По данным ФСБ, Бугаков, Чаусов, Гатджибаибов, Степанов и Мухаметзянов организовали преступное сообщество во время пребывания в исправительной колонии №3 Воронежской области.