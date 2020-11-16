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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
Пятерых бывших заключенных воронежской колонии приговорили к новым срокам до 24 лет
Второй Западный окружной военный суд признал пятерых бывших заключенных воронежской колонии виновными в терроризме и приговорил их к срокам от 8,5 до 24 лет лишения свободы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Суд приговорил Руслана Бугакова к 24 годам лишения свободы, Руслана Чаусова — к 18 годам, Геньяса Гатджибаибова — к 17 годам, Максима Степанова — к 16 годам, Сергея Мухаметзянова — к 8 годам и 6 месяцам.
Бывших заключенных признали виновными в вербовке сокамерников по статьям об организации террористического сообщества (ч. 1,2 ст. 205.4 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК и ч.1 ст. 280 УК), оправдании и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК).
Суд также признал фигурантов виновными в покушении на курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в военных действиях в Сирии и в подготовке терактов (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). В частности, им вменяется подготовка взрыва жилого дома в Воронеже.
По данным ФСБ, Бугаков, Чаусов, Гатджибаибов, Степанов и Мухаметзянов организовали преступное сообщество во время пребывания в исправительной колонии №3 Воронежской области.
СК начал проверку после сообщений о драке с участием сотрудников ФСИН в пивном магазине
Следственный комитет (СК) по Кемеровской области «в ходе мониторинга СМИ» нашел информацию о сотрудниках исправительной колонии, «которые скандалят с продавцом магазина» и один из которых нанес мужчине несколько ударов, и начал доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства. Служебную проверку из-за ссоры в магазине «Пиво Сибири» с участием сотрудников ИК №37 начала и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Кемеровской области.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что сотрудник кузбасской исправительной колонии ИК №37 вместе с подчиненными устроил в состоянии алкогольного опьянения драку с владельцем пивного магазина и нанес ему несколько ударов по лицу. Впоследствии в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пивном магазине, где сотрудники колонии нецензурно выясняют отношения с мужчиной. Один из сотрудников ФСИН был в гражданской одежде.
Видеозапись опубликовали 15 ноября в паблике «Инцидент Кузбасс»: из нее следует, что пивной магазин находился в Анджеро-Судженске, автор ролика утверждал, что на видео — начальник ИК №37 Евгений Овчаров и трое его заместителей.
Об исправительной колонии №37 в Кемеровской области ранее рассказывали сотрудники организации «Сибирь правовая» — по их данным, в колонии происходили избиения. Бывшие заключенные заявляли о смерти одного из отбывающих наказание Мергена Ооржака, его убийство установило и следствие. Одному из заключенных предъявили обвинение, а на сотрудников колонии завели дело о злоупотреблении полномочиями. В иске, однако, заявлено, что «сведения не соответствуют действительности».