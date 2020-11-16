СК начал проверку после сообщений о драке с участием сотрудников ФСИН в пивном магазине

Следственный комитет (СК) по Кемеровской области «в ходе мониторинга СМИ» нашел информацию о сотрудниках исправительной колонии, «которые скандалят с продавцом магазина» и один из которых нанес мужчине несколько ударов, и начал доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства. Служебную проверку из-за ссоры в магазине «Пиво Сибири» с участием сотрудников ИК №37 начала и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Кемеровской области.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что сотрудник кузбасской исправительной колонии ИК №37 вместе с подчиненными устроил в состоянии алкогольного опьянения драку с владельцем пивного магазина и нанес ему несколько ударов по лицу. Впоследствии в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пивном магазине, где сотрудники колонии нецензурно выясняют отношения с мужчиной. Один из сотрудников ФСИН был в гражданской одежде.

Видеозапись опубликовали 15 ноября в паблике «Инцидент Кузбасс»: из нее следует, что пивной магазин находился в Анджеро-Судженске, автор ролика утверждал, что на видео — начальник ИК №37 Евгений Овчаров и трое его заместителей.

Об исправительной колонии №37 в Кемеровской области ранее рассказывали сотрудники организации «Сибирь правовая» — по их данным, в колонии происходили избиения. Бывшие заключенные заявляли о смерти одного из отбывающих наказание Мергена Ооржака, его убийство установило и следствие. Одному из заключенных предъявили обвинение, а на сотрудников колонии завели дело о злоупотреблении полномочиями. В иске, однако, заявлено, что «сведения не соответствуют действительности».